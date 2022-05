Journal d’Arles #5 Le best-of Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Journal d'Arles #5 Le best-of
Théâtre d'Arles Boulevard Georges Clémenceau
Arles
2022-06-26

Tous les mois Edouard Baer réunit sur scène des arlésiens, habitants ou de passages, enfants ou adultes, artistes professionnels ou amateurs ou pas du tout… acteurs, chanteurs, danseurs, conteurs ou toute personne souhaitant se montrer, se faire entendre, partager un talent, un récit, une colère ou un coup de cœur ; raconter un événement de leur vie ou une rencontre marquante ; leur quotidien ou leur art ; seuls ou à plusieurs.

Le best-of des Journaux d'Arles, c'est une soirée animée par Edouard Baer, où les participants qui ont marqué cette saison sont invités à monter sur la scène du Théâtre, pour chanter – danser – raconter une histoire – jouer !

