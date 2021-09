Journal créatif pour femmes enceintes Boutique bulle de bien naitre, 1 octobre 2021, Poitiers.

Journal créatif pour femmes enceintes

du vendredi 1 octobre au vendredi 22 octobre à Boutique bulle de bien naitre

Le Journal Créatif —————— C’est un sorte de journal intime qui utilise le dessin , le collage et l’écriture. C’est surtout un temps pour soi, pour relire son expérience de la grossesse, ses joies et ses difficultés, se préparer à la naissance et à devenir parent. La grossesse est un temps idéal pour se relier à sa créativité et à son intuition. Au cours de l’atelier, je vous propose différentes pistes à explorer. Feuilles, crayons variés, revues, et de nombreux élements pour décorer ses pages, tout le matériel est fourni !

sur inscription 25 euros la séance ou 80 les 4 séances (minimum 3 inscrits)

En attendant bébé, créer et se faire plaisir !

Boutique bulle de bien naitre 55 bis route de gencay, 86000 Poitiers Poitiers Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T11:00:00 2021-10-01T12:30:00;2021-10-08T11:00:00 2021-10-08T12:30:00;2021-10-15T11:00:00 2021-10-15T12:30:00;2021-10-22T11:00:00 2021-10-22T12:30:00