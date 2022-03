JOURN�ES EUROP�ENNES DES M�TIERS D’ART Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

JOURN�ES EUROP�ENNES DES M�TIERS D’ART Metz, 2 avril 2022, Metz. JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART BLIIIDA 7 avenue de Blida Metz

2022-04-02 – 2022-04-03 BLIIIDA 7 avenue de Blida

Metz Moselle Metz En Lorraine, plus de 40 ateliers vous ouvrent leurs portes et 30 manifestations rassemblant plus de 130 artisans d’art et créateurs seront organisées autour des savoir-faire et du travail des matières : bois, textile, verre, céramique, métal, métier de la restauration, papier https://www.bliiida.fr/ INMA

BLIIIDA 7 avenue de Blida Metz

