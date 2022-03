JOURN�E DE L’ACCESSIBILIT� ET DU HANDICAP Longwy Longwy Catégories d’évènement: Longwy

Meurthe-et-Moselle

JOURN�E DE L’ACCESSIBILIT� ET DU HANDICAP Longwy, 6 mai 2022, Longwy. JOURNÉE DE L’ACCESSIBILITÉ ET DU HANDICAP Longwy

2022-05-06 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-06 17:00:00 17:00:00

Longwy Meurthe-et-Moselle Longwy L’office de tourisme du Pays de Longwy, qui détient le label « Tourisme et Handicap », organise la Journée de l’accessibilité et du handicap afin de mettre en avant les actions destinées à améliorer la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et leur permettre de découvrir gracieusement, dans les meilleures conditions, le patrimoine de Longwy. Différentes structures, associations et institutions œuvrant pour le handicap seront présentes. L’office de tourisme proposera aux structures accueillant des personnes à mobilité réduite et/ou en situation de handicap des visites guidées gratuites des Fortifications de Vauban ; à cet effet, des scooters électriques seront mis à disposition des visiteurs. Parrain d’exception pour cette 5ème édition : Steven Da Costa, champion olympique – champion du monde de karaté. +33 3 82 24 94 54 Office de Tourisme du Pays de Longwy

Longwy

dernière mise à jour : 2022-03-21 par OT DU PAYS DE LONGWY

Détails Catégories d’évènement: Longwy, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Longwy Adresse Ville Longwy lieuville Longwy Departement Meurthe-et-Moselle

Longwy Longwy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longwy/

JOURN�E DE L’ACCESSIBILIT� ET DU HANDICAP Longwy 2022-05-06 was last modified: by JOURN�E DE L’ACCESSIBILIT� ET DU HANDICAP Longwy Longwy 6 mai 2022 Longwy Meurthe-et-Moselle

Longwy Meurthe-et-Moselle