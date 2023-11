Les boucles de Jourgnac au profit du Téléthon Jourgnac, 9 décembre 2023, Jourgnac.

Jourgnac,Haute-Vienne

Le groupe de course à pied organise, en partenariat avec l’association des Parents d’Elèves, les deuxièmes Boucles de Jourgnac dans le cadre du Téléthon.

Un circuit de 6,2 km et un autre de 13,8 km seront proposés à tous, avec des départs possibles toute la journée à partir de 10 heures.

Un dernier départ aura lieu à 15h30.

Les parcours pourront se faire en toute autonomie avec un fléchage et ne seront pas chronométrés.

Un ravitaillement est prévu au départ et à l’arrivée.

Une course enfants est programmée à 15h.

Le tarif minimum est de 5€ par personne reversés au Téléthon..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 16:30:00.

Jourgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In partnership with the Parents’ Association, the running group is organizing the second Boucles de Jourgnac as part of the Telethon.

A 6.2 km circuit and a 13.8 km circuit will be on offer to all, with departures possible all day from 10am.

A final departure will take place at 3.30pm.

The routes are self-guided with signposts and are not timed.

Refreshments will be available at the start and finish.

A children’s race is scheduled for 3pm.

The minimum fee is 5? per person, which will be donated to the Telethon.

En colaboración con la Asociación de Padres, el grupo de corredores organiza la segunda Boucles de Jourgnac en el marco del Teletón.

Habrá un circuito de 6,2 km y otro de 13,8 km para todos los públicos, con salidas a lo largo del día a partir de las 10 de la mañana.

La salida final será a las 15.30 horas.

Los recorridos estarán señalizados, serán autoguiados y no estarán cronometrados.

Habrá refrescos en la salida y la meta.

A las 15.00 horas está prevista una carrera infantil.

La cuota mínima es de 5? por persona, que se donarán al Telemaratón.

Die Laufgruppe organisiert in Partnerschaft mit der Elternvereinigung die zweiten Boucles de Jourgnac im Rahmen des Telethon.

Eine 6,2 km lange und eine 13,8 km lange Strecke werden für alle angeboten, wobei die Starts den ganzen Tag über ab 10 Uhr möglich sind.

Der letzte Start findet um 15:30 Uhr statt.

Die Strecken können mit Hilfe von Pfeilen selbstständig zurückgelegt werden und werden nicht mit der Zeit gemessen.

Am Start und am Ziel gibt es eine Verpflegung.

Ein Kinderlauf findet um 15 Uhr statt.

Der Mindestpreis beträgt 5? pro Person und wird an den Telethon gespendet.

