Animations au profit du Téléthon – Jourgnac Jourgnac, 9 décembre 2023, Jourgnac.

Jourgnac,Haute-Vienne

Journée organisée sur le thème « muscle ton Téléthon » à Jourgnac.

Course à pied adultes et enfants à partir de 10h pour le premier départ et dernier départ à 15h30.

Jeu de pétanque des paralympiques, la boccia, proposée à ceux qui veulent s’y essayer.

Dégustation d’huîtres de l’île de Ré.

A partir de 10h30, vente à emporter ou à consommer sur place le midi:

-pâtés de pommes de terre

-pain cuit au feu de bois

-huîtres

-terrine de campagne maison

-entremets 3 chocolats

-crêpes.

L’après-midi, randonnée pédestre de 8km avec un départ à 14h, atelier jeux et atelier zumba à partir de 16h30.

Les pains, pâtés, terrines et entremets sont à réserver jusqu’au 5 décembre.

Tombola proposée tout au long de la journée..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Jourgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Day organized on the theme « muscle your Telethon » in Jourgnac.

Running race for adults and children from 10 a.m. for the first start and last start at 3.30 p.m.

Paralympic petanque game, boccia, available for those who want to try their hand.

Ile de Ré oyster tasting.

From 10.30 a.m., take-away or eat-in for lunch:

-potato pâtés

-wood-fired bread

-oysters

-homemade country terrine

-3-chocolate entremets

-crêpes.

In the afternoon, 8km hike starting at 2pm, games workshop and Zumba workshop from 4:30pm.

Breads, pâtés, terrines and entremets can be reserved until December 5.

Tombola throughout the day.

Jornada organizada sobre el tema « muscula tu Teletón » en Jourgnac.

Para adultos y niños, la primera salida será a las 10.00 y la última a las 15.30.

Boccia, el juego de petanca paralímpico, estará a disposición de los que quieran probar suerte.

Degustación de ostras de la isla de Ré.

A partir de las 10.30 h, comida para llevar o para llevar:

-patés de patata

-pan a la leña

-ostras

-terrina de campo casera

-postres de 3 chocolates

-crepes.

Por la tarde, habrá una caminata de 8 km a partir de las 14.00 h, un taller de juegos y un taller de Zumba a partir de las 16.30 h.

Los panes, patés, terrinas y postres pueden reservarse hasta el 5 de diciembre.

Rifa disponible durante todo el día.

Unter dem Motto « muscle ton Téléthon » organisierter Tag in Jourgnac.

Laufwettbewerb für Erwachsene und Kinder ab 10 Uhr für den ersten Start und letzter Start um 15.30 Uhr.

Boccia, das Pétanque-Spiel der Paralympics, wird für diejenigen angeboten, die es ausprobieren möchten.

Verkostung von Austern von der Île de Ré.

Ab 10:30 Uhr, Verkauf zum Mitnehmen oder zum Verzehr vor Ort am Mittag:

-kartoffelpasteten

-im Holzofen gebackenes Brot

-austern

-hausgemachte Landterrine

-entremets aus 3 Schokoladensorten

-pfannkuchen.

Nachmittags: 8 km lange Wanderung mit Start um 14 Uhr, Spiele-Workshop und Zumba-Workshop ab 16.30 Uhr.

Die Brote, Pasteten, Terrinen und Zwischenmahlzeiten können bis zum 5. Dezember vorbestellt werden.

Tombola den ganzen Tag über angeboten.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Val de Vienne