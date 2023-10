Bal des petits monstres Halloween Jourgnac, 21 octobre 2023, Jourgnac.

Jourgnac,Haute-Vienne

L’association des parents d’élèves de Jourgnac organise le bal des petits monstres à l’approche d’Halloween.

Concours de citrouilles sculptées, jeux autour d’Halloween et bal des petits monstres.

A partir de 20 heures, bal costumé ouvert à tous.

Restauration et buvette sur place.

Rendez-vous dès 18 heures dans la salle polyvalente place Thérèse Menot.

L’entrée est gratuite.

Contact: apejourgnac@hotmail.com – 07 49 36 67 47..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 22:00:00. EUR.

Jourgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Jourgnac parents’ association organizes the Little Monsters’ Ball in the run-up to Halloween.

Pumpkin carving competition, Halloween games and Monster Ball.

From 8 p.m., a costume ball open to all.

Catering and refreshments on site.

Meet at 6 p.m. in the salle polyvalente place Thérèse Menot.

Free admission.

Contact: apejourgnac@hotmail.com – 07 49 36 67 47.

La asociación de padres Jourgnac organiza el baile de los pequeños monstruos en vísperas de Halloween.

Concurso de talla de calabazas, juegos de Halloween y baile de los monstruitos.

A partir de las 20 h, baile de disfraces abierto a todos.

Catering y refrescos in situ.

Cita a las 18.00 h en la sala polivalente de la plaza Thérèse Menot.

La entrada es gratuita.

Contacto: apejourgnac@hotmail.com – 07 49 36 67 47.

Die Elternvereinigung von Jourgnac organisiert im Vorfeld von Halloween den Ball der kleinen Monster.

Wettbewerb für geschnitzte Kürbisse, Spiele rund um Halloween und Ball der kleinen Monster.

Ab 20 Uhr: Kostümball für alle.

Essen und Trinken vor Ort.

Treffpunkt ab 18 Uhr in der Mehrzweckhalle am Place Thérèse Menot.

Der Eintritt ist kostenlos.

Kontakt: apejourgnac@hotmail.com – 07 49 36 67 47.

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Val de Vienne