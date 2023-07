Le mini festival de l’Âne Rit Jourgnac, 28 juillet 2023, Jourgnac.

Jourgnac,Haute-Vienne

4ème édition du mini-festival de l’Âne Rit le dernier week-end de juillet au niveau de La Grande de Noyéras à Jourgnac.

Vendredi 28/07, cochon à la broche dès 19h avec animations musicales: « Aniel » et à 21h, Vassento, DJ Coh production.

Samedi 29, rendez-vous à partir de 11h pour du théâtre d’impro dès 8 ans, un Bal Trad avec « Musique à deux » et « Scottish Donkeys Sausages » et à 21h, bal à Sam et DJ Coh production de nouveau.

Dimanche 30/07, rendez-vous à 11h pour un barbecue, jeux de palets, fléchettes, de société et jeux d’eau.

Restauration et buvette tout au long du week-end, produits locaux, la kermesse à Auré.

Entrée prix libre.

Possibilité de camping sur place.

Site non approprié pour nos amis les bêtes..

4th edition of the Âne Rit mini-festival on the last weekend of July at La Grande de Noyéras in Jourgnac.

Friday 28/07, pig on the spit from 7pm with musical entertainment: « Aniel » and at 9pm, Vassento, DJ Coh production.

Saturday 29, from 11 a.m. for improv theater for 8 year olds, a Bal Trad with « Musique à deux » and « Scottish Donkeys Sausages » and at 9 p.m., Sam’s ball and DJ Coh production again.

Sunday 30/07, 11am for a barbecue, shuffleboard, darts, board games and water games.

Catering and refreshments throughout the weekend, local products, the Auré fair.

Admission free.

On-site camping available.

Site not suitable for our animal friends.

4ª edición del minifestival Âne Rit el último fin de semana de julio en La Grande de Noyéras en Jourgnac.

Viernes 28/07, cerdo al asador a partir de las 19h con animación musical: « Aniel » y a las 21h, Vassento, producción de DJ Coh.

Sábado 29, a partir de las 11 h para un teatro de improvisación a partir de 8 años, un Bal Trad con « Musique à deux » y « Scottish Donkeys Sausages » y a las 21 h, de nuevo el baile de Sam y la producción de DJ Coh.

Domingo 30/07, a las 11 h, barbacoa, tejo, dardos, juegos de mesa y juegos acuáticos.

Catering y refrescos durante todo el fin de semana, productos locales, la feria Auré.

Entrada gratuita.

Posibilidad de acampar.

Sitio no apto para nuestros amigos los animales.

ausgabe des Minifestivals « L’Âne Rit » am letzten Juliwochenende auf der Ebene La Grande de Noyéras in Jourgnac.

Am Freitag, den 28.07. gibt es ab 19 Uhr Schwein am Spieß mit musikalischer Unterhaltung: « Aniel » und um 21 Uhr Vassento, DJ Coh production.

Samstag, 29. September: ab 11 Uhr Improvisationstheater ab 8 Jahren, Bal Trad mit « Musique à deux » und « Scottish Donkeys Sausages » und um 21 Uhr Bal à Sam und DJ Coh production.

Sonntag, 30.07., Treffpunkt um 11 Uhr für ein Barbecue, Shuffleboard, Darts, Gesellschaftsspiele und Wasserspiele.

Essen und Trinken während des gesamten Wochenendes, lokale Produkte, la kermesse à Auré.

Eintritt Preis frei.

Möglichkeit zum Campen vor Ort.

Für unsere tierischen Freunde nicht geeignet.

