Passage du Tour de France en Val de Vienne – Jourgnac Jourgnac, 8 juillet 2023, Jourgnac.

Jourgnac,Haute-Vienne

Cette année le Tour de France sera de passage en Haute-Vienne le samedi 8 juillet et arrivera à Limoges en fin de journée. Au cours de l’après-midi, les coureurs seront de passage sur le Val de Vienne. Ils traverseront donc la commune de Jourgnac et la commune de Bosmie l’Aiguille. A Jourgnac, le passage de la caravane est estimé vers 15h01 . Les premiers coureurs sont quant à eux attendus aux alentours de 16h39 vers le lieu-dit Royer. La commune fêtera le Tour de France sur le communal de Royer. Ecran géant, fresque, pique-nique sorti du panier ou restauration sur place, buvette, animations avec les associations locales et la FDSEA 87. Rendez-vous à partir de 12h. Parking à disposition..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . .

Jourgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



This year’s Tour de France will pass through Haute-Vienne on Saturday, July 8, arriving in Limoges at the end of the day. In the afternoon, the riders will pass through the Val de Vienne. They will pass through the communes of Jourgnac and Bosmie l’Aiguille. In Jourgnac, the caravan is expected to arrive at around 3.01 pm. The first riders are expected to arrive at around 4:39 p.m. at a place called Royer. The commune will be celebrating the Tour de France on the Royer communal area. Giant screen, fresco, picnic or on-site catering, refreshments, entertainment with local associations and FDSEA 87. Meeting point from 12pm. Parking available.

Este año, el Tour de Francia pasará por Haute-Vienne el sábado 8 de julio y llegará a Limoges al final del día. Por la tarde, los ciclistas atravesarán el Valle de Vienne. Pasarán por Jourgnac y Bosmie l’Aiguille. En Jourgnac, el paso de la caravana está previsto hacia las 15h01. La llegada de los primeros corredores está prevista hacia las 16.39 horas en la localidad de Royer. La ciudad celebrará el Tour de Francia en el pueblo de Royer. Pantalla gigante, fresco, picnic o catering in situ, refrescos, animaciones con las asociaciones locales y la FDSEA 87. Punto de encuentro a partir de las 12h. Aparcamiento disponible.

In diesem Jahr wird die Tour de France am Samstag, den 8. Juli, durch das Département Haute-Vienne fahren und am späten Nachmittag in Limoges eintreffen. Im Laufe des Nachmittags werden die Fahrer durch das Val de Vienne fahren. Sie werden also die Gemeinde Jourgnac und die Gemeinde Bosmie l’Aiguille durchqueren. In Jourgnac wird die Karawane voraussichtlich um 15:01 Uhr vorbeifahren. Die ersten Fahrer werden gegen 16:39 Uhr in der Ortschaft Royer erwartet. Die Gemeinde feiert die Tour de France auf dem Gemeindegebiet von Royer. Riesenleinwand, Fresken, Picknick aus dem Korb oder Verpflegung vor Ort, Getränkestand, Animationen mit den örtlichen Vereinen und der FDSEA 87. Treffpunkt ab 12 Uhr. Parkplätze stehen zur Verfügung.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Val de Vienne