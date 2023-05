Jour futur · Thierry Micouin et Pauline Boyer Le Carreau du Temple Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le jeudi 25 mai 2023

de 19h30 à 20h25

Le mercredi 24 mai 2023

de 19h30 à 20h25

.Public adultes. payant Tarif A : plein 20€ / réduit 15€ / demi-tarif 10€ Animé·es par un goût inconditionnel pour les esthétiques musicales des années 7o, Thierry Micouin et Pauline Boyer créent ensemble « Jour futur », une création punk-rock et hypnotique ! Après l’accueil en 2021 de Eighteen, très belle pièce de Thierry Micouin en duo avec sa fille, Le Carreau du Temple présente la nouvelle création du chorégraphe, qui retrouve sa grande complice plasticienne sonore Pauline Boyer dans une énergie punk-rock. Une danse magnétique, dans une atmosphère hypnotique. Animés par un goût inconditionnel pour les esthétiques musicales des années 7o, les deux artistes proposent, depuis leurs débuts, des créations qui mêlent danse, musique, performance et arts numériques. Jour futur donne à incarner à quatre danseurs une référence du Krautrock (rock progressif allemand), Future days, album du groupe CAN sorti en 1973, et tout ce qu’elle évoque. Apparu en une année charnière où le crescendo des théories libérales accusait l’émergence d’un « nouveau monde », ce troublant album augurait de crises qui nous bouleversent aujourd’hui. Comme un hommage à ces signes précurseurs, sur un sol blanc se chargeant progressivement de corps et de matière sombre, leur réinterprétation de l’album déploie un nouveau territoire acoustique émaillé de sons concrets, une architecture chorégraphique envoûtante, un déchaînement psychédélique de gestes et de lumière. Sur un sol blanc qui se charge progressivement d’une matière noire, la réinterprétation de l’album donne lieu à un nouveau territoire acoustique, une architecture chorégraphique abstraite agencée en quatre parties. Quatre interprètes offrent une danse répétitive et envoûtante ; un déchaînement communicatif soutenu par des battements lumineux psychédéliques. Spectacle accessible aux personnes malentendantes Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris Contact : https://weez.li/HTPD376L 0183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://weez.li/HTPD376L

