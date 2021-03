Saint-Cyr-la-Rosière Saint-Cyr-la-Rosière Orne, Saint-Cyr-la-Rosière Jour et Ombre. Photographies d’Anaïs Boudot Saint-Cyr-la-Rosière Catégories d’évènement: Orne

Jour et Ombre. Photographies d’Anaïs Boudot, 10 avril 2021-10 avril 2021, Saint-Cyr-la-Rosière. Jour et Ombre. Photographies d’Anaïs Boudot 2021-04-10 10:30:00 10:30:00 – 2021-06-07 18:30:00 18:30:00

Ensemble photographique associant architectures vernaculaires et éléments naturels du Perche. les images s’attachent principalement aux simples bâtis, maisons, fermes, granges. Il s’agit de révéler par l’image ce patrimoine de pierre, dont les formes simples et modestes ont traversé bien des époques, charriant avec elles le mystère des forêts et du bocage. Dans le cadre du parcours Chemins de Traverse, en coproduction avec Art Culture & Co

+33 2 33 73 48 06 http://ecomuseeduperche.fr/

Ensemble photographique associant architectures vernaculaires et éléments naturels du Perche. les images s’attachent principalement aux simples bâtis, maisons, fermes, granges. Il s’agit de révéler par l’image ce patrimoine de pierre, dont les formes simples et modestes ont traversé bien des époques, charriant avec elles le mystère des forêts et du bocage.

