Jour d’été à la Maison de Quartiers, 22 juin 2022, .

Jour d’été à la Maison de Quartiers

2022-06-22 12:00:00 12:00:00 – 2022-06-22 16:00:00 16:00:00

Pour fêter l’été, la Maison de Quartiers vous propose de participer à son traditionnel barbecue partagé. Chacun ramène un plat, de la viande ou un dessert et on mange tous ensemble ! Pour faire durer le plaisir, nous avons fait appel à des intervenants qui vont vous proposer des animations sur le thème de la nature. Il y aura la Communauté de Communes Yvetot Normandie et l’Association Chêne. Les animateurs de la Maison de Quartiers proposeront aussi des jeux.

