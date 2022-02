Jour de tramontane Mediatheque Albertine Sarrazin Lignan-sur-Orb Catégories d’évènement: Hérault

Quinzaine thématique : « Le monde est mon jardin » Collaboration avec le CLSH de Lignan sur Orb Le vent, matière sonore, se manifeste dans les autres éléments. Kadia Dabo, designer, proposera une exploration sensible de la porcelaine en s’intéressant aux outils qui pourraient capter le vent et permettre de saisir sa force, sa musicalité et sa danse. Atelier parents/enfants Mesures sanitaires : ** Port du masque dès 6 ans ** Contrôle du pass sanitaire (ou vaccinal) à l’entrée.

Sur réservation (places limitées) Gratuit

Le vent, matière sonore, se manifeste dans les autres éléments. Mediatheque Albertine Sarrazin avenue des frères Boyer 34490 Lignan sur Orb Lignan-sur-Orb Hérault

