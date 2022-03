JOUR DE SOLDES Villiers-Charlemagne Villiers-Charlemagne Catégories d’évènement: Mayenne

Villiers-Charlemagne

JOUR DE SOLDES Villiers-Charlemagne, 1 avril 2022, Villiers-Charlemagne. JOUR DE SOLDES Espace Corail 7 Rue de la Tour d’Auvergne Villiers-Charlemagne

2022-04-01 – 2022-04-01 Espace Corail 7 Rue de la Tour d’Auvergne

Villiers-Charlemagne Mayenne Villiers-Charlemagne 3 3 EUR Bernard attend beaucoup de ce premier jour de soldes pour sauver de la faillite son magasin de prêt-à -porter féminin, d’autant que Maillard, son riche concurrent, lorgne avec avidité sur le futur rachat de sa boutique. Mais Bernard n’aurait jamais dû promettre d’offrir un tailleur “Petit Loulou” à Félicer son banquier, soucieux de gâter sa jeune maîtresse au point de prolonger l’autorisation de découvert du malheureux commerçant. Cette promesse, impossible à tenir, met le feu aux poudres d’une cascade de catastrophes ou s’affronte à un rythme effréné une multitude de personnages dévorés par le désir d’adultère, de pourvoir politique ou d’intérêts financiers. Construit avec une précision mathématique, ce “Jour de soldes” est une comédie hallucinante et hallucinée ou chaque réplique déclenche le fou rire. Un joyau d’humour hystérique. Le Théâtre du Coin de Villiers-Charlemagne vous présente “Jour de Soldes” une comédie de Gérard Darier au profit de l’association des Fées Mellynettes. +33 6 41 01 89 09 Bernard attend beaucoup de ce premier jour de soldes pour sauver de la faillite son magasin de prêt-à -porter féminin, d’autant que Maillard, son riche concurrent, lorgne avec avidité sur le futur rachat de sa boutique. Mais Bernard n’aurait jamais dû promettre d’offrir un tailleur “Petit Loulou” à Félicer son banquier, soucieux de gâter sa jeune maîtresse au point de prolonger l’autorisation de découvert du malheureux commerçant. Cette promesse, impossible à tenir, met le feu aux poudres d’une cascade de catastrophes ou s’affronte à un rythme effréné une multitude de personnages dévorés par le désir d’adultère, de pourvoir politique ou d’intérêts financiers. Construit avec une précision mathématique, ce “Jour de soldes” est une comédie hallucinante et hallucinée ou chaque réplique déclenche le fou rire. Un joyau d’humour hystérique. Espace Corail 7 Rue de la Tour d’Auvergne Villiers-Charlemagne

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Villiers-Charlemagne Autres Lieu Villiers-Charlemagne Adresse Espace Corail 7 Rue de la Tour d'Auvergne Ville Villiers-Charlemagne lieuville Espace Corail 7 Rue de la Tour d'Auvergne Villiers-Charlemagne Departement Mayenne

Villiers-Charlemagne Villiers-Charlemagne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villiers-charlemagne/

JOUR DE SOLDES Villiers-Charlemagne 2022-04-01 was last modified: by JOUR DE SOLDES Villiers-Charlemagne Villiers-Charlemagne 1 avril 2022 mayenne Villiers-Charlemagne

Villiers-Charlemagne Mayenne