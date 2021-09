JOUR DE PLUIE Craon, 16 novembre 2021, Craon.

EUR 2.5 Après Sococoon accueilli en 2019, l’artiste plasticienne Soco revient sur le Pays de Craon. Accompagnée cette fois de Nicolas Dupuy, ils nous embarquent dans leur univers toujours aussi délicat pour un moment de partage et d’interactions à la découverte des éléments et des sensations. Entre installation artistique et expérience spectaculaire, Jour de pluie est un « parcours-spectacle » imaginé en deux parties. En toute liberté, petits et grands sont tout d’abord invités à déambuler, explorer et manipuler sons et textures à travers un parcours sensoriel constitué de 6 cabanes installées dans l’espace. Réfugiés au cœur d’un cocon, les spectateurs en herbe pourront ensuite se laisser bercer par les danses et les histoires en ombres chinoises de Bulle et Plume, deux explorateurs pas comme les autres…

Entre jeu d’ombres, mélodies et haïku, Jour de pluie est une invitation délicate à se laisser bercer.

