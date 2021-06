Sainte-Sévère-sur-Indre Sainte-Sévère-sur-Indre Indre, Sainte-Sévère-sur-Indre Jour de nuit « Paroles & musiques font la fête au château » Sainte-Sévère-sur-Indre Sainte-Sévère-sur-Indre Catégories d’évènement: Indre

Jour de Nuit est un spectacle mêlant concert et lectures avec en ouverture les Gâs du Berry puis des lectures de fables par Philippe Morier-Genoud accompagné de Chantal & Christine Vienet (piano et violon). en dernière partie Cyril Huvé jouera du piano avec des intermèdes du grand acteur.

Contact: amisdelatour@orange.fr +33 2 54 30 21 78
Prix: 3-5 EUR

