Jour de l’orgue Marmoutier Marmoutier Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Marmoutier

Jour de l’orgue Marmoutier, 8 mai 2022, Marmoutier. Jour de l’orgue Marmoutier

2022-05-08 14:00:00 – 2022-05-08 18:00:00

Marmoutier Bas-Rhin Marmoutier NOUVEAUTE – LANCEMENT : « L’orgue se la joue » en Al :LegrO svp.

A la découverte d’Al:LegrO…. Devenez facteur d’orgue et participez au montage de notre nouvel orgue en kit Al :LegrO*. Si vous suivez les étapes avec attention, vous saurez faire parler les tuyaux… mais attention, toute votre énergie sera nécessaire pour en faire sortir un son. Comme un puzzle, chaque pièce aura son importance !

Tout public – 45 min. à 1 heure

Tarif : gratuit dans le cadre du « jour de l’orgue »

2 ateliers de découverte successifs.

Réservation obligatoire (places limitées – 8 participants maximum)

*Crée par la facture : Jäger und Brommer – Waldkirch (D) A 17 h. – Conférence

« Les métiers de la facture d’orgue », avec Michaël Walther, responsable de l’enseignement professionnel Bac Pro facteurs d’orgue et avec le soutien du Centre de Formation de la Facture d’Orgue d’Eschau. Tout public – 1 heure – gratuit +33 3 88 71 46 84 NOUVEAUTE – LANCEMENT : « L’orgue se la joue » en Al :LegrO svp.

A la découverte d’Al:LegrO…. Devenez facteur d’orgue et participez au montage de notre nouvel orgue en kit Al :LegrO*. Si vous suivez les étapes avec attention, vous saurez faire parler les tuyaux… mais attention, toute votre énergie sera nécessaire pour en faire sortir un son. Comme un puzzle, chaque pièce aura son importance !

Tout public – 45 min. à 1 heure

Tarif : gratuit dans le cadre du « jour de l’orgue »

2 ateliers de découverte successifs.

Réservation obligatoire (places limitées – 8 participants maximum)

*Crée par la facture : Jäger und Brommer – Waldkirch (D) A 17 h. – Conférence

« Les métiers de la facture d’orgue », avec Michaël Walther, responsable de l’enseignement professionnel Bac Pro facteurs d’orgue et avec le soutien du Centre de Formation de la Facture d’Orgue d’Eschau. Tout public – 1 heure – gratuit Marmoutier

dernière mise à jour : 2022-04-09 par Office de tourisme de Saverne et sa région

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Marmoutier Autres Lieu Marmoutier Adresse Ville Marmoutier lieuville Marmoutier Departement Bas-Rhin

Marmoutier Marmoutier Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmoutier/

Jour de l’orgue Marmoutier 2022-05-08 was last modified: by Jour de l’orgue Marmoutier Marmoutier 8 mai 2022 Bas-Rhin Marmoutier

Marmoutier Bas-Rhin