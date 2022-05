Jour de l’Orgue 2022 concert Chant, flûte et Orgue Vesoul Vesoul Catégories d’évènement: Haute-Saône

Vesoul Haute-Saône Vesoul Pour le Jour de L’Orgue 2022, 4 organistes, une flûtiste et un octuor vocal feront entendre des oeuvres baroques italiennes, françaises et germaniques et des oeuvres du XIXème siècle. +33 3 84 76 45 64 Pour le Jour de L’Orgue 2022, 4 organistes, une flûtiste et un octuor vocal feront entendre des oeuvres baroques italiennes, françaises et germaniques et des oeuvres du XIXème siècle. Place de l’Église Eglise Saint Georges Vesoul

