Jour de lessive Saint-Quentin-sur-Indrois, 22 mai 2022, Saint-Quentin-sur-Indrois.

Jour de lessive Saint-Quentin-sur-Indrois

2022-05-22 16:00:00 – 2022-05-22 17:30:00

Saint-Quentin-sur-Indrois Indre-et-Loire Saint-Quentin-sur-Indrois

C’est aujourd’hui jour de lessive. Marguerite qui a sali tout le trousseau de draps qu’elle tient de son mariage, doit se rendre au lavoir pour la lessive du mercredi. Pas le vendredi, ça porte malheur, ni le jeudi, c’est jour de marché, pas le mardi-gras non plus, ni… non, c’est aujourd’hui.

C’est ce même aujourd’hui que Gabriel son mari espère voir la Jeannette qui a la peau banche comme les draps propres à la sortie du lavoir, qui est parfumée comme le linge fraîchement savonné qui a séché sur le foin, qui…

Pas de chance, Marguerite arrive au lavoir et y découvre son homme avec ses beaux habits du dimanche et son petit bouquet mignon à la main. Une situation embarrassante dont Gabriel aura toutes les peines du monde à se défaire. Pas d’autre choix pour lui que d’aider …..

Marguerite arrive au lavoir et y découvre son mari avec ses beaux habits du dimanche et son petit bouquet mignon à la main. Une situation embarrassante dont Gabriel aura toutes les peines du monde à se défaire. Pas d’autre choix pour lui que d’aider Marguerite à la lessive pour éviter les questions

C’est aujourd’hui jour de lessive. Marguerite qui a sali tout le trousseau de draps qu’elle tient de son mariage, doit se rendre au lavoir pour la lessive du mercredi. Pas le vendredi, ça porte malheur, ni le jeudi, c’est jour de marché, pas le mardi-gras non plus, ni… non, c’est aujourd’hui.

C’est ce même aujourd’hui que Gabriel son mari espère voir la Jeannette qui a la peau banche comme les draps propres à la sortie du lavoir, qui est parfumée comme le linge fraîchement savonné qui a séché sur le foin, qui…

Pas de chance, Marguerite arrive au lavoir et y découvre son homme avec ses beaux habits du dimanche et son petit bouquet mignon à la main. Une situation embarrassante dont Gabriel aura toutes les peines du monde à se défaire. Pas d’autre choix pour lui que d’aider …..

Cie Galoches de Farfadets

Saint-Quentin-sur-Indrois

dernière mise à jour : 2022-02-17 par