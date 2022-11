Jour de lecture à l’Imaginearium Saint-Jouin-Bruneval Saint-Jouin-Bruneval Catégories d’évènement: Saint-Jouin-Bruneval

Seine-Maritime Saint-Jouin-Bruneval Au programme de ce samedi 26 novembre, à l’Imaginearium, à 17h30 : 1. Miscellanées

N’oubliez pas d’apporter un texte court de 2 minutes que vous souhaiter partager à voix haute 2. Lectures

• « Aucun de nous ne reviendra » de Charlotte Delbo

• Poèmes de Guillaume Apollinaire

