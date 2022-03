Jour de lecture à l’Imaginearium Saint-Jouin-Bruneval Saint-Jouin-Bruneval Catégories d’évènement: Saint-Jouin-Bruneval

Seine-Maritime

Jour de lecture à l’Imaginearium Saint-Jouin-Bruneval, 26 mars 2022, Saint-Jouin-Bruneval. Jour de lecture à l’Imaginearium Saint-Jouin-Bruneval

2022-03-26 17:30:00 17:30:00 – 2022-03-26

Clément Lechartier présentera et lira des extraits de son livre "La lune, les laitues et moi, anachroniques d'un maraîcher" (éditions La Buse du Tôt). 10 années dans la vie d'une jeune maraîcher installée à Gonneville-la-Mallet. Une incursion pleine d'humour et de poésie dans la vie paysanne d'aujourd'hui entre Amap et production Bio. Un témoignage engagé. Trois conteuses de "Plumes de parole", accompagnées d'une guitariste nous feront vivre d'autres extraits de cet ouvrage. Un temps d'échanges et de dédicace terminera cette rencontre. Une bien belle lecture en perspective le samedi 26 mars à 17h30, à l'Imaginearium de Saint-Jouin-Bruneval.

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Jouin-Bruneval, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Jouin-Bruneval Adresse Ville Saint-Jouin-Bruneval lieuville Saint-Jouin-Bruneval Departement Seine-Maritime

