Jour de L’an au Rallumeur Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Jour de L’an au Rallumeur Martigues, 31 décembre 2022, Martigues . Jour de L’an au Rallumeur Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Quai Brescon Martigues Bouches-du-Rhône Quai Brescon Le rallumeur d’étoiles (café associatif)

2022-12-31 – 2022-12-31

Quai Brescon Le rallumeur d’étoiles (café associatif)

Martigues

Bouches-du-Rhône Ramène ta quiche, ta play-list et ta bonne humeur !! Cette année le Rallumeur d’étoiles ouvrira ses portes le soir du 31 décembre, sur réservation et jauge limité.

Rendez-vous au café associatif « Le rallumeur d’étoiles », dans le quartier de l’île à Martigues, pour ce Jour de L’an pas comme les autres. Don via Helloasso Quai Brescon Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Martigues

dernière mise à jour : 2022-12-12 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Adresse Martigues Bouches-du-Rhône Quai Brescon Le rallumeur d'étoiles (café associatif) Ville Martigues lieuville Quai Brescon Le rallumeur d'étoiles (café associatif) Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Jour de L’an au Rallumeur Martigues 2022-12-31 was last modified: by Jour de L’an au Rallumeur Martigues Martigues 31 décembre 2022 Bouches-du-Rhône Le rallumeur d'étoiles (café associatif) Quai Brescon Martigues Bouches-du-Rhône Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône