Jour de l’an au Double Fond Théâtre Le Double Fond Paris, 31 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 31 décembre 2023

de 20h00 à 05h00

.Tout public. payant Formule : 295 €

½ bouteille de champagne, ½ bouteille de vin et soft à volonté, thé/café, dîner tapas «luxe» 30 pièces, magie à votre table, animations, spectacle, discothèque et petit-déjeuner, envoi d’un lien vidéo souvenir

Tarif enfant (8-12 ans) : 240 €

Boissons soft à volonté, dîner tapas 22 pièces, magie à votre table, animations, spectacle, discothèque et petit-déjeuner, cadeaux, envoi d’un lien vidéo souvenir

Le 31 décembre c’est magique au double fond! Réservez-vite !

Dîner de fête, magie, des jeux, des cadeaux… Une incroyable soirée de fête vous attend de 20h à 5h !

Soirée costumée en magicien(ne).

Une des meilleures soirées du nouvel an (LE PARISIEN, L’INTERNAUTE.COM ET BFM.TV)

20h00 : Dîner de prestige et magie à votre table avec nos serveurs-magiciens

Menu spécial St Sylvestre ( champagne, foie gras, saumon, petits fours salés et sucrés…)

22h00 : Jeux de casino et plein d’autres jeux surprise pour gagner des jetons qui serviront à vous partager des cadeaux pendant la vente aux enchères !

00h00 : Champagne ! On s’embrasse sous le gui !

00h30 : Spectacle avec vous et cadeaux

Sur scène, toute l’équipe du Double Fond (Philippe de Perthuis, Quoc Tien Tran, Jean-Pierre Crispon, Cédric Reimon, Alexandra et Dominique Duvivier) et VOUS… (ceux qui le souhaitent). Après un bref apprentissage, vous pourrez participer sans difficulté au spectacle « Tous magiciens ! »

2h30 : Dans puis petit déjeuner

Et quelques jours après la soirée, vous recevrez un lien vidéo souvenir et des photos de la soirée !

Théâtre Le Double Fond 1 place du Marché Sainte-Catherine 75004 Paris

Contact : https://www.doublefond.com +33142714020 resa@doublefond.com https://www.doublefond.com/#

