Le 11 Septembre 2021 à la Salle de l’Erdre (Papinière), et au jardin de la Goutte d’eau ————————————————————————————— EVEAT, en collaboration avec le jardin partagé de la Goutte d’eau, les AMAP et l’association sucéenne pour les réfugiés (SSAR) vous propose de **partager des savoirs-faire pour être acteur de la transition écologique**, d’échanger, jouer, créer, pour mieux rendre à la terre ce qu’elle nous donne. ### 4 grandes thématiques pour cette journée : * **Modifier nos modes de vie et consommer autrement** * **Communication autour de la transition écologique à Sucé-sur-Erdre** * **Bouger bas/zéro carbone** * **Vivre en harmonie avec les éléments naturels** ### Bouger bas/zéro carbone – A la salle de l’Erdre De 11h à 16h30, Ateliers sur les initiatives locales existantes et les alternatives à la voiture solo. * Speed dating « Rencontre ton covoitureur » : 1 heure pour faire connaissance et trouver la personne qui partagera vos trajets quotidiens, une fois par moi, par semaine, par jour… * Stand d’information Mobilité douce : Information sur les mobilités douces existantes dans notre commune : PNI Mobilités, Transports en commun, PGAC, Vélobus, Véloce… * Espace vert à côté de la salle de l’Erdre près de la piscine * Atelier « Révise et répare ton vélo » : Avec l’aide des bénévoles du Repair Café de Sucé sur Erdre et de l’Association Vélos Verger de Grandchamps des Fontaines * Atelier essai un vélo : Pour trouver des astuces et matériel correspondant à ses besoins pour passer d’une pratique loisir a une pratique quotidienne du vélo

