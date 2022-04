Jour de la Terre au Parc Raspail de Cachan le 23 avril parc raspail Cachan Catégories d’évènement: Cachan

L’ Accorderie de Cachan • l’Amap K’Champs • Arscenic Compagnie • Carnouplanète •Le Collectif Maison Raspail • Coquelicoop • Jourdelaterre.org • L’Ami Si Sol • La Bouilloire •Les Butineurs du Val-de-Bièvre • La Ressourcerie La Mine • Le Syndicat mixte du bassin versant de la Bièvre (SMBVB) vous invitent à fêter le jour de la Terre de manière collective au sein du Parc Raspail le 23 avril prochain. De 14h à 18h30 vous pourrez participer à des animations, des balades, une exposition sonore, un jeu de pistes, un goûter intergénérationnel proposés par les associations participantes.

