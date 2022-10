Jour de la Nuit – Les Baux de Provence Les Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Les Baux-de-Provence

Jour de la Nuit – Les Baux de Provence Les Baux-de-Provence, 15 octobre 2022, Les Baux-de-Provence. Jour de la Nuit – Les Baux de Provence

Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhne Parc Naturel Régional des Alpilles Provence Tourisme / Parc Naturel Régional des AlpillesProvence Tourisme / Parc Naturel Régional des Alpilles

2022-10-15 19:30:00 19:30:00 – 2022-10-15 00:00:00 00:00:00 Les Baux-de-Provence

Bouches-du-Rhne Les Baux-de-Provence Le Château des Baux éteindra ses lumières ce soir-là.

Les Astronomes amateurs du Delta planteront leurs télescopes sur l’éperon rocheux. Les planètes géantes Saturne et Jupiter vous accompagneront tout au long de la soirée puis Mars et un gros quartier de Lune vous rejoindront à partir de 22h30. Les objets du ciel profond ne seront pas en reste avec la galaxie d’Andromède, les amas d’Hercule et de Persée, la nébuleuse de la Lyre… Peut-être aurez-vous la chance d’observer des étoiles filantes des Taurides, Ariétides ou Andromédides…

Les instruments des Astronomes amateurs du Delta vous permettront d’apprécier ces merveilles, vous partirez aussi en balade à l’œil nu, dans les constellations et leurs légendes… Amenez vos jumelles et appareils photo avec trépied… une lampe torche lorsque l’observation sera terminée pour faciliter le retour à votre véhicule. Observation des étoiles avec les Astronomes amateurs du Delta

A partir de 19h30 sur l’esplanade du Château des Baux

Jumelles, appareils photo avec trépied, lampe torche, vêtements adaptés.

Renseignements : tourisme@lesbauxdeprovence.com +33 4 90 90 44 00 Les Baux-de-Provence

dernière mise à jour : 2022-10-06 par Parc Naturel Régional des Alpilles Provence Tourisme / Parc Naturel Régional des Alpilles

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne, Les Baux-de-Provence Autres Lieu Les Baux-de-Provence Adresse Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhne Parc Naturel Régional des Alpilles Provence Tourisme / Parc Naturel Régional des AlpillesProvence Tourisme / Parc Naturel Régional des Alpilles Ville Les Baux-de-Provence lieuville Les Baux-de-Provence Departement Bouches-du-Rhne

Les Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-baux-de-provence/

Jour de la Nuit – Les Baux de Provence Les Baux-de-Provence 2022-10-15 was last modified: by Jour de la Nuit – Les Baux de Provence Les Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence 15 octobre 2022 Bouches-du-Rhne Les Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhne Parc Naturel Régional des Alpilles

Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhne