Bouches-du-Rhne Lamanon Accompagné d’un guide naturaliste du Bureau des Guides Naturalistes des Alpilles, vous partez à la découverte de la faune nocturne, des bruits de la nuit et de son ambiance si particulière. Munissez-vous de chaussures et vêtements adaptés, d’une gourde pour une aventure dans les garrigues des Alpilles. Vous aurez l’occasion d’apercevoir Jupiter ou Saturne et de prendre conscience du phénomène de pollution lumineuse.

Gratuit, sur inscription auprès de la mairie : 04 90 59 56 07



Renseignements : www.lamanon.fr Dans le cadre du Jour de la Nuit , vous partez à la découverte de la faune nocturne, des bruits de la nuit et de son ambiance si particulière.

Gratuit, sur inscription auprès de la mairie : 04 90 59 56 07



Renseignements : www.lamanon.fr Lamanon

