Jour de la nuit Concoret Concoret Catégories d’évènement: Concoret

Morbihan

Jour de la nuit Concoret, 15 octobre 2022, Concoret. Jour de la nuit Concoret

2022-10-15 20:00:00 – 2022-10-15 00:00:00

Sous le ciel étoilé de Concoret, explorez le monde sauvage et les merveilles de la nuit avec un animateur et un naturaliste. Après une petite pause, la soirée se poursuivra par un voyage parmi les étoiles. Prévoir des vêtements chauds. De 20h à minuit.

