Valréas Valréas Valréas, Vaucluse Jour de Fêtes Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Vaucluse

Jour de Fêtes Valréas, 13 août 2021, Valréas. Jour de Fêtes 2021-08-13 – 2021-08-13

Valréas Vaucluse Des chansons qui swinguent, une mise en scène jubilatoire !

De Mistinguett à Boris Vian, de la Java Chauve à l’Homme à la Moto, de La Môme Catch-Catch à Hôtel du Nord,le trio sème son grain de folie !

Dans le cadre des Concerts Tôt.

Pass sanitaire. dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Valréas, Vaucluse Autres Lieu Valréas Adresse Ville Valréas