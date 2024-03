Jour de Fête – Nouveau spectacle – à Nantes (44) Le TNT Nantes, jeudi 25 avril 2024.

Jour de Fête – Nouveau spectacle – à Nantes (44) Nouveau spectacle ! 25 – 27 avril Le TNT 11€ ou 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T20:30:00+02:00 – 2024-04-25T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T20:30:00+02:00 – 2024-04-27T22:00:00+02:00

Revoici “Jour de Fête” ! Après avoir sillonné la France pendant une dizaine d’années avec un premier spectacle mitonné au TNT, le trio nous réserve la primeur de sa nouvelle création. Quel menu nous concoctent-ils ? Suivrons-nous de nouveau les aventures de Gina, Léon et Diego ? Surprise !

Le TNT
Allée de la Maison Rouge
Nantes
Nantes 44000
Loire-Atlantique Pays de la Loire
02 40 12 12 28
http://www.tntheatre.com
Terrain Neutre Théâtre – Scène de découvertes artistiques
Billetterie : 12 € / 9 € / 6 € sauf soirées spéciales

concert théâtre