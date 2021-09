Jour de Fête Hommes, 19 septembre 2021, Hommes.

Jour de Fête 2021-09-19 10:00:00 – 2021-09-19 18:00:00

Hommes Indre-et-Loire Hommes

10 EUR Festival de théâtre

L’équipe de Jour de Fête a imaginé un rendez-vous où l’art et la culture sont mis à l’honneur dans un décor incontournable du département d’Indre-et-Loire : le Château d’Hommes.

Le fil rouge de cette journée sera le théâtre sous toutes ses formes et le patrimoine local.

Au programme : le Barroco théâtre, la Compagnie la Clef, la troupe Et si On Jouait, le conteur C”Nabum, des visites commentées, des expositions, des animations, des costumes… et nous vous accueillerons pour un repas en musique avec le duo Bonnin-Campino.

N’oubliez pas de réserver !

contact@ecbooking.fr https://www.helloasso.com/associations/ecb-37/evenements/jour-de-fete-au-chateau-d-hommes

