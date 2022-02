Jour de fête. Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nevers. La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Jour de fête. Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nevers. La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération, 13 mars 2022, Nevers. Jour de fête. Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nevers.

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, le dimanche 13 mars à 17:00

Au programme : pièces pour ensemble de cuivres et de percussions, suivies par les Mosaïques Bysantines de Franco Césarini interprétées par l’OHVN au complet, la suite orchestrale tirée du Candide de Léonard Bernstein, deux extraits de Roméo et Juliette de Prokofiev, et « El Camino Real » d’Alfred Reed (annulation du déplacement de la Musique des Gardiens de la Paix).

10 € et gratuité pour les moins de 12 ans et les élèves du Conservatoire.

L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nevers aborde le deuxième volet de la saison qui célèbre ses cent ans. La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T17:00:00 2022-03-13T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération Adresse 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Ville Nevers lieuville La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers Departement Nièvre

La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Jour de fête. Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nevers. La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 2022-03-13 was last modified: by Jour de fête. Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nevers. La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 13 mars 2022 La Maison Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers Nevers

Nevers Nièvre