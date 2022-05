Jour de fête Bourdeaux Bourdeaux Catégories d’évènement: Bourdeaux

Bourdeaux Drôme Bourdeaux Enfin elle revient ! Quel plaisir de vous retrouver pour la fête de la médiathèque du Pays de Bourdeaux qui aura lieu le samedi 21 mai de 10h à 22h ! bibli-bourdeaux@wanadoo.fr +33 4 75 53 33 31 http://www.mediathequepaysdebourdeaux.org/ Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux

