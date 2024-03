Jour de fête au médiabus Square Abrial – Quartier Lapanouse Albi, samedi 15 juin 2024.

Jour de fête au médiabus Rencontre Samedi 15 juin, 10h00 Square Abrial – Quartier Lapanouse Entrée libre

Rencontre dans le cadre de Festi’famille – Festival pour les 0 / 12 ans et leur famille

Cette année, plonge dans l’univers magique du médiabus des MéGA, au coeur du quartier de Lapanouse, lors de la septième édition du « Festi’Famille », le festival des 0 / 12 ans et leur famille. Le festival fait la part belle à l’imagination des enfants avec plus d’une dizaine de spectacles variés. Au programme 3 spectacles sous chapiteau, de la musique, de l’art de rue, des ateliers, des animations…

Une belle occasion d’explorer, grâce à notre bibliothèque itinérante, une sélection de livres, de BD, de mangas, de films,… et de tester les grands jeux en bois !

Tout public.

Plus d’infos auprès de l’Atelier Espace social et culturel de Lapanouse Saint Martin.

Square Abrial – Quartier Lapanouse Square Abrial Albi Albi 81000 Tarn Occitanie