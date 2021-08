Saint-Julien-Beychevelle Port de Saint-Julien Gironde, Saint-Julien-Beychevelle Jour de Fête à Saint-Julien-Beychevelles (33) Port de Saint-Julien Saint-Julien-Beychevelle Catégories d’évènement: Gironde

Jour de Fête à Saint-Julien-Beychevelles (33) Port de Saint-Julien, 19 août 2021, Saint-Julien-Beychevelle. Jour de Fête à Saint-Julien-Beychevelles (33)

Port de Saint-Julien, le jeudi 19 août à 19:00

Gina, chanteuse à la gouaille sensuelle et provocatrice, nous entraîne dans un cabaret insolite, accompagnée de Léon, guitariste gavroche et Diego, dandy à la contrebasse. [https://www.youtube.com/watch?v=FOLnyt_MMzY](https://www.youtube.com/watch?v=FOLnyt_MMzY)

