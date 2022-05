Jour de Fête à la médiathèque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux Bourdeaux Catégories d’évènement: Bourdeaux

Drôme

Jour de Fête à la médiathèque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux, 21 mai 2022, Bourdeaux. Jour de Fête à la médiathèque du Pays de Bourdeaux Médiathèque du Pays de Bourdeaux 5 Impasse Rigaud Bourdeaux

2022-05-21 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-21 22:00:00 22:00:00 Médiathèque du Pays de Bourdeaux 5 Impasse Rigaud

Rendez-vous incontournable de la vie culturelle , ce jour de fête a pour ambition de rassembler les habitant-tes de tous âges, de toutes catégories sociales et de toutes origines autour de contenus, d'activités et de pratiques culturelles bibli-bourdeaux@wanadoo.fr +33 4 75 53 36 94

