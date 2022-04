Jour de fête, 29 avril 2022, .

Jour de fête

2022-04-29 – 2022-04-29

20h30 : 3 silhouettes se découpent dans le halo. Gina, chanteuse à la gouaille provocatrice et sensuelle, Léon, guitariste un peu roublard et Diego, contrebassiste faussement dandy complètement loufoque. Chargés de peps et de bonne humeur ils nous entraînent dans un cabaret insolite, piochant joyeusement dans le répertoire de la chanson française et s’amusant avec les spectateurs au détour d’un morceau.

De Mistinguett à Boris Vian, de la Java Chauve à l’Homme à la Moto, de La Môme Catch-Catch à Hôtel du Nord, le trio sème son grain de folie, dans une mise en scène jubilatoire et une musique pleine de fraîcheur. Pour tous les jeunes, d’hier et d’aujourd’hui.

+33 5 59 25 78 05

