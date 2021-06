Jour de Cher Bléré Bléré, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, BléréBléré.

Jour de Cher 2021-07-17 – 2021-07-17

Bléré Indre-et-Loire 39 rue Gambetta Bléré Indre-et-Loire

Bléré Jour de Cher est une invitation lancée à la population, pour se retrouver tous ensemble le temps d’une journée, à pied, à vélo, en radeau, en canoë, sur ou le long du Cher entre Saint-Georges-sur Cher et Athée sur Cher.

Rendez-vous sur le pont de Bléré – La Croix-en-Touraine à partir de 17 h pour accueillir les radeaux et les bateaux de patrimoine. Rejoignez-nous pour participer au repas sur le pont et au feu d’artifice sans oublier le traditionnel Championnat du Monde de lancer d’aiguilles et les spectacles de rues à partager en famille !

agermanotti@cc-blere-valdecher.fr +33 2 47 23 58 63 http://jourdecher.fr/

