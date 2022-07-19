Jour 3 Transmaurienne Vanoise – Val Cenis Lanslevillard Val-Cenis Val-Cenis
Jour 3 Transmaurienne Vanoise – Val Cenis Lanslevillard Val-Cenis, 19 juillet 2022, Val-Cenis.
Jour 3 Transmaurienne Vanoise – Val Cenis Lanslevillard Val Cenis Le Haut Lanslevillard Val-Cenis
2022-07-19 08:00:00 08:00:00 – 2022-07-19 14:30:00 14:30:00 Val Cenis Le Haut Lanslevillard
Val-Cenis Savoie Val-Cenis
Venez encourager les participants ! Départs de 9h à 10h et remise des prix à 14h30. Sans oublier les dernières arrivées du Mode Ultra pour 14h maximum !
info@hautemaurienne.com
Val Cenis Le Haut Lanslevillard Val-Cenis
dernière mise à jour : 2022-03-31 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme