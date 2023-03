Festi’val de Durance – Théâtre amateur Jouques Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Festi’val de Durance – Théâtre amateur, 13 octobre 2023, Jouques . Festi’val de Durance – Théâtre amateur Centre socioculturel Jouques Bouches-du-Rhône

2023-10-13 20:00:00 20:00:00 – 2023-10-14 23:00:00 23:00:00 Jouques

Bouches-du-Rhône . Cette pièce, en trois actes et trois périodes, est librement inspirée par la vie et les lettres de Calamity Jane.



L’histoire se déroule dans une société masculine dominée par la force et la religion. Elle est construite autour d’un fait : le passage d’un enfant de sa famille biologique vers un autre foyer. S’agit-il d’un don, d’un abandon, d’une adoption, d’un vol ?La pièce donne à voir, à entendre, à deviner tout ce qui se déchaîne dans les corps. Le Bonheur du Vent de Catherine Anne par la compagnie Lez Ensoleillés (Lambesc). Comédie dramatique. Jouques

