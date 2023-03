Cirque CIAM Jouques Commune de Jouques Jouques Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Jouques . Une grande dose d’humour sont les ingrédients du café préparé par La Compagnie Colokolo.



Qahwa Noss Noss est l’histoire d’un café marocain mettant en lumière le quotidien des héros de l’ennui : celui qui passe sa journée à compter les passants et ne consomme rien, l’autre qui réchauffe cent fois son café et se plaint du cireur de chaussures qui vient partager sa tasse.

Le spectateur passe d’un personnage à l’autre, au fil de situations comiques, poétiques et acrobatiques. Cirque, jonglage, acrobatie, Slack-Line, mât chinois, manipulation d’objects, bascule… tourisme@jouques.fr +33 4 42 63 75 04 Jouques

dernière mise à jour : 2023-03-17 par Commune de Jouques Provence Tourisme / Commune de Jouques

