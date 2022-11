Jouons nos droits Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Jouons nos droits

Aix-en-Provence, 26 novembre 2022

Théâtre de l'espace jeunesse/ Le repère
37 Boulevard Aristide Briand
Aix-en-Provence

2022-11-26 20:00:00 – 21:00:00

EUR 6

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne EUR 6 6 Ce spectacle donne la parole aux jeunes artistes de l’atelier de création 16/18ans : entre humour, réalisme, dérision, poésie et engagement….Chacun pose son regard artistique sur sa vision des droits et nous pousse à réfléchir sur l’état du monde des enfants d’aujourd’hui.



Auteur et metteur en scène : Magali Zucco

Avec : Bozabalian Coraline, Carlat Chloé, Courgeon-Vicente Paul, Desrentes Raphaël, Hubert-Nicoli Émilie, Pecol Lou-Ann, Piediscalzi Carlotta, Pires Nina, Schaff Térence, Sergent Lucie, Stylios Zoé, Tarlet César, Valentin Rebecca, Winter Joséphine. La compagnie la tête dans les nuages présente dans le cadre de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant la pièce : Jouons nos droits cie.latetedanslesnuages@gmail.com +33 6 87 24 24 20 http://www.cie-latetedanslesnuages.com/ Théâtre de l’espace jeunesse/ Le repère 37 Boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence

