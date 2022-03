Jouons la carte de la Fraternité Ligue de l’Enseignement du Bas Rhin Illkirch-Graffenstaden Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Les enfants et jeunes sont amenés à échanger lors d’ateliers consacrés à la lecture de photographies réalisées par des professionnels sur des thèmes liés à la discrimination. A partir de ces lectures d’images, chacun est invité à rédiger uin court texte qui est ensuite reporté sur une carte postale. Celle-ci est ensuite envoyée comme une bouteille à la mer, à un destinataire choisi au hasard. le projet sera complèté par une exposition traitant des préjugés ainsi que des temps de débats organisés suite à la visite de l’exposition.

