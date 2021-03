Outreau Collège Albert Camus Outreau Outreau Jouons la carte de la Fraternité Collège Albert Camus Outreau Outreau Catégorie d’évènement: Outreau

Jouons la carte de la Fraternité Collège Albert Camus Outreau, 15 mars 2021-15 mars 2021, Outreau. Jouons la carte de la Fraternité

du lundi 15 mars au dimanche 21 mars à Collège Albert Camus Outreau

Durant cette semaine, les 7 classes de 4ème du collège Albert Camus vont échanger sur la Fraternité en Europe. Leur supports pédagogiques pour cette réflexion collective seront des cartes postales fournies par la Ligue de l’Enseignement dans le cadre de l’opération « Jouons la carte de la Fraternité en Europe ». Les ateliers d’écriture seronr menés en classe, par petits groupes, avec les professeurs d’Histoire, de Français et les documentalistes. Ateliers d’écriture sur les discriminations Collège Albert Camus Outreau boulevard splingard Outreau Outreau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-15T08:30:00 2021-03-15T18:00:00;2021-03-16T08:30:00 2021-03-16T18:00:00;2021-03-17T08:30:00 2021-03-17T18:00:00;2021-03-18T08:30:00 2021-03-18T18:00:00;2021-03-19T08:30:00 2021-03-19T18:00:00;2021-03-20T08:30:00 2021-03-20T18:00:00;2021-03-21T08:30:00 2021-03-21T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Outreau Autres Lieu Collège Albert Camus Outreau Adresse boulevard splingard Outreau Ville Outreau