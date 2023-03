Jouons Ensemble ! Salle des fêtes Lussas-et-Nontronneau Lussas-et-Nontronneau Catégories d’Évènement: Dordogne

2023-03-10

Dordogne Lussas-et-Nontronneau EUR Soirée Auberge Espagnole autour du thème des jeux de société, en famille, entre amis, avec vos grands-parents… ouvert à tous dès 8 ans. Organisé par l’association « Le rendez-vous » Soirée Auberge Espagnole autour du thème des jeux de société, en famille, entre amis, avec vos grands-parents… ouvert à tous dès 8 ans. Organisé par l’association « Le rendez-vous » +33 6 25 82 83 40 OTPN

