EDF Hydro et ses partenaires de l'association « Au fil du Rhin » proposera pendant ce week-end un jeu de piste numérique autour de la centrale hydroélectrique de Kembs. Plusieurs parcours à vélo ou à pieds seront disponibles autour des thématiques suivantes : la production d'énergie, la navigation, la biodiversité le long du Rhin. Un vélo électrique sera offert à la meilleure équipe ! Au programme : – Visite de l'usine EDF (inscritpion sur leur site internet ) – Visites guidées de la petite Camargue (inscription sur le site internet EDF ) – Portes ouvertes à la Maison du Patrimoine de kembs (samedi 14h-18h et dimanche 10h -17h.) – Fête romaine rue de Saint-Louis à Kembs (samedi 10h-18h et dimanche 10h -17h.) – Traversée en bateau de 15min proposée par Alsace Plaisance ( tarif : 2€/pers) : Départ de la base de location Ecluse le corbusier, remontée jusqu'à l'écluse de Niffer, possibilité de faire un arrêt à l'écluse pour la visiter. Départ en fonction des personnes sur site. – Visites guidées et animations proposées par les Voies Naviguables de France à l'écluse de Niffer – Soirée cinéma à l'écluse de niffer proposée par VNF dès 21h le samedi 14 mai Participation de 5€/équipe et tentez de remporter le vélo électrique ! Possibilité de location de vélos sur inscription : 10 euros/vélo (sous réserve de disponibilité)

