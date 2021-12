Contrexéville Contrexéville Contrexéville, Vosges JOUONS ENSEMBLE Contrexéville Contrexéville Catégories d’évènement: Contrexéville

Vosges

JOUONS ENSEMBLE Contrexéville, 29 janvier 2022, Contrexéville. JOUONS ENSEMBLE Salle Georges Brassens Espace Andrée Chedid Contrexéville

2022-01-29 14:30:00 14:30:00 – 2022-01-29 17:30:00 17:30:00 Salle Georges Brassens Espace Andrée Chedid

Contrexéville Vosges Contrexéville 2ème fête du jeu organisée par l’Association Culturelle & Sportive des Ecoles de Contrexéville

En collaboration avec Plass’ojeux.

Venez jouer et vous amuser en famille !

Petite restauration sur place (payante) acsec-contrexeville@outlook.fr +33 7 87 36 45 55 Mairie de Contrexéville

Salle Georges Brassens Espace Andrée Chedid Contrexéville

dernière mise à jour : 2021-12-14 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE

Détails Catégories d’évènement: Contrexéville, Vosges Autres Lieu Contrexéville Adresse Salle Georges Brassens Espace Andrée Chedid Ville Contrexéville lieuville Salle Georges Brassens Espace Andrée Chedid Contrexéville