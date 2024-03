Jouons ensemble Bfm Aurence Limoges, mercredi 10 avril 2024.

Jouons ensemble Une après-midi de jeux de société ouvert à tous. Mercredi 10 avril, 15h00 Bfm Aurence Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T15:00:00+02:00 – 2024-04-10T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-10T15:00:00+02:00 – 2024-04-10T17:00:00+02:00

Venez jouer avec nous et passer un moment sympa. Des jeunes de La Fondation Delta Plus viendront présenter leur sélection de jeux

De 3 à 99 ans, vous trouverez de quoi vous amuser !

En partenariat avec la Fondation Delta Plus (Panazol)

Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Corgnac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

©Pixabay