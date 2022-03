Jouons ensemble à la médiathèque Domérat Domérat Catégories d’évènement: Allier

Domérat

Jouons ensemble à la médiathèque Domérat, 16 mars 2022, Domérat. Jouons ensemble à la médiathèque Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat

2022-03-16 14:30:00 14:30:00 – 2022-03-16 Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris

Domérat Allier Domérat Le printemps arrive et avec lui nombre d’animaux pointent à nouveau le bout de leur museau, trompe, truffe…

Votre colibri préféré accueillera ainsi tous ses amis mercredi prochain pour une rencontre autour des jeux de société sur le thème des animaux. co-libris@domerat.agglo-montlucon.fr +33 4 70 09 10 00 Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat

