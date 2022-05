Jouons en famille Mommenheim Mommenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Mommenheim

Jouons en famille Mommenheim, 22 mai 2022, Mommenheim. Jouons en famille Mommenheim

2022-05-22 14:00:00 – 2022-05-22 18:00:00

Mommenheim Bas-Rhin Mommenheim L’AGF de Mommenheim organise une journée jeux proposée chaque année à Mommenheim depuis 5 ans. Au programme : – plus de 200 jeux proposés – animations pour tous les âges – espace éveil 0-4 ans – jeux en bois surdimensionnés +33 6 81 23 98 32 L’AGF de Mommenheim organise une journée jeux proposée chaque année à Mommenheim depuis 5 ans. Au programme : – plus de 200 jeux proposés – animations pour tous les âges – espace éveil 0-4 ans – jeux en bois surdimensionnés Mommenheim

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Mommenheim Autres Lieu Mommenheim Adresse Ville Mommenheim lieuville Mommenheim Departement Bas-Rhin

Mommenheim Mommenheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mommenheim/

Jouons en famille Mommenheim 2022-05-22 was last modified: by Jouons en famille Mommenheim Mommenheim 22 mai 2022 Bas-Rhin Mommenheim

Mommenheim Bas-Rhin